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"Метінвест" Ахметова названо одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках

П'ятниця 10 травня 2024 20:49 promo
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"Метінвест" Ахметова названо одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках Фото: "Метінвест" Ахметова названо одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

В Україні презентували рейтинг "20+5 найбільших інвесторів країни". Компанія "Метінвест" Ахметова, з майже мільярдом капітальних інвестицій за роки війни, посіла 2-ге місце в рейтингу найбільших інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Метінвест був би чемпіоном із великим відривом, якби видання складало цей список у 2021 році. Той рік був рекордно успішним для металургійного бізнесу Ріната Ахметова, і $1,3 млрд капінвестицій відображали амбіції Метінвесту. Війна завдала компанії прямих збитків на $3,5 млрд: зруйновано найбільші меткомбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча", - вказують у Forbes.

У прес-службі компанії кажуть: інвестиційна стратегія Групи сфокусована на збереженні працездатності активів. На це щороку виділяють понад $300 млн.

За час війни - $659 млн. Також група працює над підготовчими етапами ключових стратегічних проєктів: на 2024-й запланований обсяг капінвестицій на рівні минулого - близько $319 млн.

До топу інвестиційних проєктів "Метінвесту" торік ввійшли запуск нових лав на підприємствах Покровської вугільної групи, модернізація і ремонт камер на "Каметсталі" та "Запоріжсталі", та енергетичні проєкти.

Як відомо, раніше групу Метінвест назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску.

Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн.

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