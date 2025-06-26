"Метінвест" Ахметова за минулий рік збільшив на 50% інвестиції у енергоефективність

Компанія "Метінвест" у 2024 році, попри складні умови війни, наростила екологічні витрати та посилила фокус на енергоефективності. Згідно з новим звітом, компанія спрямувала 170 млн доларів на охорону довкілля, що на 2% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".
Також зросли інвестиції у проєкти енергоефективності - на понад 50% р./р., до близько 17 млн доларів.
Крім того, компанія продовжує розвивати енергетичну автономність, зокрема, через встановлення газопоршневих установок і плани запуску сонячних електростанцій.
У 2024 році "Метінвест" також реалізував проєкти з ущільнення шламів на Північному ГЗК, що дозволить зменшити навантаження на хвостосховища.
На кінець 2024 року 15 активів "Метінвесту" були сертифіковані за екологічним стандартом ISO 14001:2015, а сім - за стандартом енергоменеджменту ISO 50001:2011.
Таким чином, компанія демонструє системний підхід до екологічного управління та поступовий перехід до стійкого виробництва навіть в умовах воєнного часу.
Як відомо, "Група Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку.
Так, з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Цьогоріч інвестиційна програма компанії сягне 10 млрд гривень - їх витратять на ремонти, модернізацію та будівництво електростанцій.
Зокрема, Група "Метінвест" Ріната Ахметова інвестує понад 44 млн доларів у власні джерела електроенергії - газопоршневі та сонячні станції - щоб захистити виробництво від енергетичних ризиків воєнного часу.
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