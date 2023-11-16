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"Метінвест" за 9 місяців скоротив виробництво сталі та чавуну майже на 50%

Четвер 16 листопада 2023 14:09
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"Метінвест" за 9 місяців скоротив виробництво сталі та чавуну майже на 50% Фото: "Метінвест" за 9 місяців скоротив виробництво сталі та чавуну майже на 50% (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

За підсумками січня-вересня компанія "Метінвест" Ріната Ахметова знизила виплавку сталі на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,531 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію.

Виробництво чавуну за той же період знизилося на 46%, до 1,344 млн тонн, коксу - на 31%, до 948 тис. тонн.

На сьогодні українські підприємства групи, крім розташованих у Маріуполі та Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження з огляду на фактори безпеки, наявність електропостачання, а також логістичні та економічні фактори, пояснюють у компанії.

У третьому кварталі 2023 року виробництво чавуну знизилося на 10% порівняно з попереднім кварталом - до 425 тис. тонн переважно через зупинку на плановий капремонт доменної печі №1 на "Каметсталі".

В результаті виробництво сталі знизилося на 8% - до 499 тис. тонн. За дев'ять місяців виплавка чавуну та сталі групи знизилася на 46% та 43%.

Зупинку виробництва на маріупольських комбінатах з кінця лютого 2022 року було частково компенсовано обсягами на "Каметсталі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перше півріччя виробництво залізорудної сировини на рівні підприємств скоротилося на 30-50% р/р, а гірничо-збагачувальні комбінати працюють у середньому на 30-40% від потужності.

Основна причина кризи в галузі - знищення великих металургійних підприємств, блокування портів, а також зростання тарифів на залізничні перевезення та електроенергію.

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