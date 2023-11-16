ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Метинвест" за 9 месяцев сократил производство стали и чугуна почти на 50%

Четверг 16 ноября 2023 14:09
UA EN RU
"Метинвест" за 9 месяцев сократил производство стали и чугуна почти на 50% Фото: "Метинвест" за 9 месяцев сократил производство стали и чугуна почти на 50% (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

По итогам января-сентября компания "Метинвест" Рината Ахметова снизила выплавку стали на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,531 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компании.

Производство чугуна за тот же период снизилось на 46%, до 1,344 млн тонн, кокса - на 31%, до 948 тыс. тонн.

На сегодня украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие электроснабжения, а также логистические и экономические факторы, поясняют в компании.

В третьем квартале 2023 года производство чугуна снизилось на 10% по сравнению с предыдущим кварталом - до 425 тыс. тонн преимущественно из-за остановки на плановый капремонт доменной печи №1 на "Каметстали".

В результате производство стали снизилось на 8% - до 499 тыс. тонн. За девять месяцев выплавка чугуна и стали группы снизилась на 46% и 43%.

Остановка производства на мариупольских комбинатах с конца февраля 2022 года была частично компенсирована объемами на "Каметстали".

Напомним, ранее сообщалось, что за первое полугодие производство железорудного сырья на уровне предприятий сократилось на 30-50% р/г, а горно-обогатительные комбинаты работают в среднем на 30-40% от мощности.

Основная причина кризиса в отрасли - уничтожение крупных металлургических предприятий, блокирование портов, а также рост тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени