"Метінвест" у 2023 році сплатив 14,6 млрд грн податків до бюджету

Серед найбільших за обсягом відрахувань - єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток - 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб - понад 3 млрд грн.

Українські підприємства "Метінвесту "торік збільшили плату за землю майже на 10% проти 2022 року - до 1,2 млрд грн.

Також зросли виплати екологічного податку - до 608 млн грн. Вагомим джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2023 році стала плата за користування надрами в розмірі 2,2 млрд грн.

"Ми продовжуємо підтримувати українців та армію на шляху до перемоги та закликаємо кожен бізнес доєднатися і через податки, донати, допомогу ЗСУ та мирним мешканцям підтримувати Україну в час випробувань, який ми всі переживаємо зараз", - заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2022 році компанія Метінвест сплатила до держбюджету понад 20 млрд грн податків. Таких цифр вдалося досягнути завдяки роботі втрачених наразі гігантів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, та Авдіївського коксохіму.