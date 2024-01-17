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"Метинвест" в 2023 году уплатил 14,6 млрд грн налогов в бюджет

Фото: "Метинвест" в 2023 году уплатил 14,6 млрд грн налогов в бюджет (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2023 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

Среди крупнейших по объему отчислений - единый социальный взнос, который составляет 3,3 млрд грн, налог на прибыль - 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц - более 3 млрд грн.

Украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году увеличили плату за землю почти на 10% против 2022 года - до 1,2 млрд грн.

Также возросли выплаты экологического налога - до 608 млн грн. Весомым источником наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2023 году стала плата за пользование недрами в размере 2,2 млрд. грн.

"Мы продолжаем поддерживать украинцев и армию на пути к победе и призываем каждый бизнес присоединиться и через налоги, донаты, помощь ВСУ и мирным жителям поддерживать. Украину во время испытаний, которое мы все переживаем сейчас", - заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в 2022 году компания "Метинвест" уплатила в госбюджет более 20 млрд грн налогов. Таких цифр удалось достичь благодаря работе утраченных гигантов "Азовсталь" и ММК им. Ильича и Авдеевского коксохима.

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