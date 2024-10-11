Метеорологічна осінь прийшла у Київ із запізненням на два тижні

Цьогоріч метеорологічна осінь розпочалась на два тижні пізніше за кліматичну норму. Повідомляється, що вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Відомо, що найраніше вона завітала до Києва у 1993 році - 25 серпня, а найпізніше -- 15 жовтня у 2020 році.

Вчені зазначили, що цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 18 травня, офіційно закінчилось 29 вересня і загалом тривало 135 днів. Повідомляється, що найдовшим воно було у 2012 році - 166 днів, а найкоротшим у 1990 році - 88 днів.

Нещодавно стало відомо, що у Києві визначилися із датою старту опалювального сезону. Спочатку розпочнеться обігрів лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Нагадаємо, що опалення у житлових будинках вмикають тоді, коли середньодобова температура буде опускатися до +8 градусів 3 доби поспіль.

РБК-Україна повідомляло про те, коли опалювальний сезон планують розпочати в різних містах України.