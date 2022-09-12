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Метеорологическая осень пришла в Киев на две недели раньше срока

Фото: в Киев пришла настоящая осень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Метеорологическая осень пришла в Киев 2 сентября. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и равнялась 14,9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

Как отметили в обсерватории, метеорологическая осень началась на две недели раньше климатической нормы

По данным климатологов, раньше всего метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а позже всего-15 октября в 2020 году.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в целом продолжалось 100 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней.

Напомним, по данным климатологов, лето 2022 года в Киеве вошло в пятерку самых теплых в истории.

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