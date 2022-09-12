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Метеорологічна осінь прийшла до Києва на два тижні раніше строку

Фото: до Києва прийшла справжня осінь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Метеорологічна осінь прийшла до Києва 2 вересня. Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче 15 градусів тепла і дорівнювала 14,9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначили в обсерваторії, метеорологічна осінь почалася на два тижні раніше за кліматичну норму

За даними кліматологів, найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році - 25 серпня, а найпізніше - 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1 вересня і загалом тривало 100 днів. Найдовшим літо було в 2012 році - 166 днів, а найкоротшим у 1990 році - 88 днів.

Нагадаємо, за даними кліматологів, літо 2022 року в Києві увійшло до п’ятірки найтепліших в історії.

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