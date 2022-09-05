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Лето 2022 года в Киеве вошло в пятерку самых теплых в истории

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 12:35
Лето 2022 года в Киеве вошло в пятерку самых теплых в истории Фото: Лето в Киеве вошло в пятерку самых теплых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя температура воздуха лета 2022 года в Киеве составила 21,6 градусов тепла, что на 1,2 градусов превысило климатическую норму и обеспечило пятую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в июне.

Холоднее всего было 18 июля, когда температура под утро опустилась до 11,5 градусов тепла, а самым жарким и рекордным оказалось 29 июня, когда температура после полудня поднялась до 34,4 градусов тепла.

За лето установлено восемь температурных рекордов, большинство из них, четыре, в июне, отметили в обсерватории.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 142 мм, или 72% климатической нормы. Оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Напомним, август стал девятым самым теплым в столице за 142 года наблюдений. Среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась 22,3 градусов тепла, что на 1,9 градусов выше климатической нормы.

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