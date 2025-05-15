Метелики-"вампіри"? Які комахи знищують сад за кілька років і як від них захиститись

Маленькі й непомітні, на перший погляд, але надзвичайно небезпечні для рослин цикадки атакують сади й городи українців. По собі вони лишають понівечене листя та мертві пагони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.
Цикадкові (Cicadellidae) - це дрібні шкідники, які нагадують стрибучих метеликів і становлять небезпеку для плодових культур, виноградної лози та навіть лісосмуг, оскільки живляться клітинним соком (висмоктують сік):
Цикадки небезпечні також і тим, що:
"На сьогодні налічують близько 20 тисяч видів цих шкідливих комах. Вони розрізняються яскравим забарвленням, плямистістю та уподобаннями в їжі. Зовні це невеликі, до 1 см, стрибучі метелики", - розповіли у Держпродспоживслужбі.
Уточнюється, що на городі знищити весь врожай цикадка може за сезон, тоді як завдати серйозної шкоди деревам у саду - за 2-3 роки.
Загрозу для рослин несуть як дорослі особини цикадки, так і її личинки.
При цьому розмножуються метелики дуже швидко - для того, щоб з яйця сформувалося доросла комаха, потрібно не більше 20 днів.
Отже, за сезон на світ з'являється кілька поколінь цикадок, які швидко та легко пристосовуються будь-яких умов (несприятливі вони просто перечікують у землі).
В цілому життєвий цикл цих комах такий:
Експерти виділяють кілька основних етапів пошкодження рослин цикадкою:
Масові пошкодження цикадкою викликають порушення, а потім і припинення потоку поживних речовин до верхівок пагонів, внаслідок чого їх ріст послаблюється, а приріст різко зменшується.
Листя верхньої частини пошкодженого пагона закручуються донизу, змінює колір.
До найпоширеніших ознак ураження рослин цикадками належать такі:
Для того, щоб захистити рослини від цикадок, українцям радять дотримуватись такого плану дій:
Крім того, щоб не допустити пошкодження дерев цикадкою, у Держпродспоживслужбі радять вдаватись до профілактичних методів:
"Побачивши понівечені дерева - не панікуйте та не спішіть обрізати гілки. При належному догляді пошкоджені дерева відновлюються за 1,5-2 роки", - підсумували в установі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що цього року частину врожаю в Україні знищили заморозки - яких фруктів бракуватиме та наскільки підскочать ціни.
Читайте також про народні методи боротьби з хрущами (які реально працюють, а які - ні).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.