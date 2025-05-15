Мотыльки-"вампиры"? Какие насекомые уничтожают сад за несколько лет и как от них защититься

Чем опасны цикадковые насекомые

Цикадковые (Cicadellidae) - это мелкие вредители, которые напоминают прыгающих мотыльков и представляют опасность для плодовых культур, виноградной лозы и даже лесополос, поскольку питаются клеточным соком (высасывают сок):

листьев;

побегов;

коры;

плодов.

Цикадки опасны также и тем, что:

распространяют заболевания;

повреждают растения ядовитой слюной;

делают в них кладки яиц.

"На сегодня насчитывают около 20 тысяч видов этих вредных насекомых. Они различаются яркой окраской, пятнистостью и предпочтениями в еде. Внешне это небольшие, до 1 см, прыгающие мотыльки", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

Цикадка - опасный вредитель молодых деревьев (иллюстрация: dpss-te.gov.ua)

Уточняется, что на огороде уничтожить весь урожай цикадка может за сезон, тогда как нанести серьезный вред деревьям в саду - за 2-3 года.

Жизненный цикл цикадки

Угрозу для растений несут как взрослые особи цикадки, так и ее личинки.

При этом размножаются мотыльки очень быстро - для того, чтобы из яйца сформировалось взрослое насекомое, требуется не более 20 дней.

Следовательно, за сезон на свет появляется несколько поколений цикадок, которые быстро и легко приспосабливаются к любым условиям (неблагоприятные они просто пережидают в земле).

В целом жизненный цикл этих насекомых таков:

осенью - самки откладывают яйца в побеги;

весной - появляются личинки, которые питаются сорняками и овощами;

летом - взрослые особи активно питаются и откладывают новые яйца.

Когда цикадки наносят больше всего вреда

Эксперты выделяют несколько основных этапов повреждения растений цикадкой:

с августа по октябрь - когда самка откладывает яйца и острым яйцекладом делает надрезы в побегах;

с апреля по июнь - когда возрождаются личинки-нимфы, опадают вниз и ищут кормовую базу (это могут быть сорняки (молочай, пырей, осот, лебеда, щирица обыкновенная) и сельскохозяйственные культуры (горох, шпинат, баклажаны, помидоры, перец, морковь, картофель и т.д.);

с конца июля до начала августа - когда личинки окрыляются (взрослые особи продолжают питаться соком, двигаются по ветке по кругу, провоцируя разрушение тканей растений).

Массовые повреждения цикадкой вызывают нарушение, а затем и прекращение потока питательных веществ к верхушкам побегов, в результате чего их рост ослабляется, а прирост резко уменьшается.

Листья верхней части поврежденного побега закручиваются вниз, меняют цвет.

Признаки поражения растений цикадками

К самым распространенным признакам поражения растений цикадками относятся следующие:

вертикальные надрезы на коре длиной до 8-10 мм (особенно на молодых деревьях);

деформация побегов;

листья, которые начинают желтеть и скручиваться (могут приобретать рыжеватый цвет);

замедление или полная остановка роста;

белые или рыжие пятна.

Как защитить растения от цикадок

Для того чтобы защитить растения от цикадок, украинцам советуют придерживаться такого плана действий:

ранней весной - обработать кусты и деревья Препаратом 30 В или Препаратом 30 Д (контактным инсекто-акарицидом, который эффективно борется с зимующими стадиями вредителей);

в июне - дважды (с перерывом в 20 дней) обработать поврежденные деревья инсектицидом системного действия (широкого спектра действия - неоникотиноиды, антраниламиды).

Кроме того, чтобы не допустить повреждения деревьев цикадкой, в Госпродпотребслужбе советуют прибегать к профилактическим методам:

держать землю в диаметре 1-1,5 м вокруг штамба дерева перекопанной (периодически пропалывать), а еще лучше - замульчировать;

тщательно удалять сорняки в саду (особенно в июне, когда появляются личинки цикад);

периодически скашивать траву (не допускать ее чрезмерного роста);

красить ветви и ствол молодых деревьев садовой краской (что также защитит кору деревьев от грибков, лишайников и трещин);

перекапывать землю вокруг деревьев осенью.

"Увидев изуродованные деревья - не паникуйте и не спешите обрезать ветви. При надлежащем уходе поврежденные деревья восстанавливаются за 1,5-2 года", - подытожили в учреждении.