Мотыльки-"вампиры"? Какие насекомые уничтожают сад за несколько лет и как от них защититься

Маленькие и незаметные, на первый взгляд, но чрезвычайно опасные для растений цикадки атакуют сады и огороды украинцев. После себя они оставляют изуродованные листья и мертвые побеги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.
Цикадковые (Cicadellidae) - это мелкие вредители, которые напоминают прыгающих мотыльков и представляют опасность для плодовых культур, виноградной лозы и даже лесополос, поскольку питаются клеточным соком (высасывают сок):
Цикадки опасны также и тем, что:
"На сегодня насчитывают около 20 тысяч видов этих вредных насекомых. Они различаются яркой окраской, пятнистостью и предпочтениями в еде. Внешне это небольшие, до 1 см, прыгающие мотыльки", - рассказали в Госпродпотребслужбе.
Уточняется, что на огороде уничтожить весь урожай цикадка может за сезон, тогда как нанести серьезный вред деревьям в саду - за 2-3 года.
Угрозу для растений несут как взрослые особи цикадки, так и ее личинки.
При этом размножаются мотыльки очень быстро - для того, чтобы из яйца сформировалось взрослое насекомое, требуется не более 20 дней.
Следовательно, за сезон на свет появляется несколько поколений цикадок, которые быстро и легко приспосабливаются к любым условиям (неблагоприятные они просто пережидают в земле).
В целом жизненный цикл этих насекомых таков:
Эксперты выделяют несколько основных этапов повреждения растений цикадкой:
Массовые повреждения цикадкой вызывают нарушение, а затем и прекращение потока питательных веществ к верхушкам побегов, в результате чего их рост ослабляется, а прирост резко уменьшается.
Листья верхней части поврежденного побега закручиваются вниз, меняют цвет.
К самым распространенным признакам поражения растений цикадками относятся следующие:
Для того чтобы защитить растения от цикадок, украинцам советуют придерживаться такого плана действий:
Кроме того, чтобы не допустить повреждения деревьев цикадкой, в Госпродпотребслужбе советуют прибегать к профилактическим методам:
"Увидев изуродованные деревья - не паникуйте и не спешите обрезать ветви. При надлежащем уходе поврежденные деревья восстанавливаются за 1,5-2 года", - подытожили в учреждении.
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