Метели и гололедица. Из-за непогоды возможны нарушения движения транспорта: когда именно

В частности, сегодня и завтра в Украине прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах страны гололедица.

Кроме этого, сегодня в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях значительный снег (I уровень опасности желтый).



В Киеве и области 30-31 января порывы ветра 15-20 м / с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, сегодня, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).