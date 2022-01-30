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Хутровини та ожеледиця. Через негоду можливі порушення руху транспорту: коли саме

Автор: Марія Кучерявець

В Україні 30 та 31 січня очікуються шквали, хуртовини та ожеледиця. Через що можливі порушення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, сьогодні та завтра в Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини, на дорогах країни ожеледиця.

Крім цього, сьогодні в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий).

У Києві та області 30-31 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Разом з тим, за даними УкрГідрометцентру, сьогодні, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, в Україні сьогодні через негоду без світла залишилися 63 населені пункти у трьох областях.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде переважно сніжною. На півдні місцями очікується мокрий сніг з дощем.

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