Хутровини та ожеледиця. Через негоду можливі порушення руху транспорту: коли саме

Зокрема, сьогодні та завтра в Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини, на дорогах країни ожеледиця.

Крім цього, сьогодні в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий).



У Києві та області 30-31 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Разом з тим, за даними УкрГідрометцентру, сьогодні, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).