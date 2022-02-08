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"Метель-2022". По всей Украине начались командно-штабные учения ВСУ

Автор: Юлия Бойко

В Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022". Военные отрабатывают управление группировками войск (сил) во время ведения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что учения являются плановым мероприятием в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск. Например, в течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них - 70 командно-штабных учений с привлечением войск.

"В этом году программа боевой подготовки будет не менее насыщенной. Вооруженные силы Украины постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Главной целью учений "Метель-2022" является наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны. Учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные проводят массовые противотанковые учения.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина проведет зеркальные учения из-за совместных маневров России и Беларуси.

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Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУ