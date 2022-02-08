"Заметіль-2022". По всій Україні почалися командно-штабні навчання ЗСУ

У Збройних силах України розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що навчання є плановим заходом в рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ. Наприклад, протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них - 70 командно-штабних навчань із залученням військ.
"Цього року програма бойової підготовки буде не менш насиченою. Збройні сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку ситуації у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.
Головною метою навчань "Заметіль-2022" є нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки і оборони. Навчання триватимуть протягом лютого в певних районах по всій території України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові проводять масові протитанкові навчання.
Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна проведе дзеркальні навчання через спільні маневри Росії та Білорусі.