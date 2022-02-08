ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сразу на нескольких полигонах. Украинские военные проводят массовые противотанковые учения

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 09:15
Сразу на нескольких полигонах. Украинские военные проводят массовые противотанковые учения Фото: украинские военные проводят массовые противотанковые учения (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются учения по оказанию помощи условному противнику, который пытается прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности. К тренировкам привлечены инженерные, танковые подразделения, а также противотанковая артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа осуществила постановку минных заграждений.

В свою очередь танкисты осуществили выдвижение роты в район ожидания, перемещение и развертывание в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления вероятного противника, а также отход и перемещение в районы сосредоточения.

Указано, что на этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи.

Как рассказал Наев, во время разведки боем, танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его обнаружить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой.

Командующий отметил, опыт антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции, а потому противотанковый и общевойсковой резервы должны быть всегда готовыми к огневому поражению противника.

Фото: украинские военные проводят массовые противотанковые учения (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резинков заявил о зеркальных военных учениях, которые проводятся в ответ на маневры России у границы.

Добавим, в Черниговской области начались интенсивные учения с противотанковыми комплексами NLAW.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию, - CNN
Встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию, - CNN
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка