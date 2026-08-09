Метастази в кістках і сильний біль: стан хворого на рак Байдена значно погіршився

"Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже боляче. І це в багатьох відношеннях сильно послаблює його. Але він все ще на ногах, він все ще займається своїми справами. І він так вірить у цю країну", - розповів Хантер Байден.

Він не уточнив, які саме органи уражені, але назвав спостереження за перебігом хвороби "дуже сумним".

При цьому, за його словами, Джо Байден рідко скаржиться на самопочуття.

"Єдине, що я скажу про тата і його здоров'я зараз, - я хотів би, щоб він більше скаржився", - сказав Хантер Байден.

Син колишнього президента зазначив, що батько досі залишається центром їхньої родини, і назвав його найкращим батьком, чоловіком і дідусем.