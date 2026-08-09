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Метастази в кістках і сильний біль: стан хворого на рак Байдена значно погіршився

11:25 09.08.2026 Нд
2 хв
Син Джо Байдена розповів про стан експрезидента
aimg Тетяна Степанова
Метастази в кістках і сильний біль: стан хворого на рак Байдена значно погіршився Фото: колишній президент США Джо Байден (Getty Images)
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Стан колишнього президента США Джо Байдена погіршився. Рак простати поширився на кістки та інші частини тіла.

Як повідомляє РБК-Україна, про це син експрезидента США Хантер Байден розповів в інтерв'ю BBC.

"Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже боляче. І це в багатьох відношеннях сильно послаблює його. Але він все ще на ногах, він все ще займається своїми справами. І він так вірить у цю країну", - розповів Хантер Байден.

Він не уточнив, які саме органи уражені, але назвав спостереження за перебігом хвороби "дуже сумним".

При цьому, за його словами, Джо Байден рідко скаржиться на самопочуття.

"Єдине, що я скажу про тата і його здоров'я зараз, - я хотів би, щоб він більше скаржився", - сказав Хантер Байден.

Син колишнього президента зазначив, що батько досі залишається центром їхньої родини, і назвав його найкращим батьком, чоловіком і дідусем.

Рак Байдена

Нагадаємо, у травні 2025 року тоді ще президент США Джо Байдена оголосив, що у нього рак передміхурової залози (простати) на пізній стадії, який дав метастази на кістки.

Це, своєю чергою, викликало хвилю занепокоєння і новий раунд запитань щодо здоров'я Байдена і щодо того, чи стикався він із нерозкритими або невідомими медичними проблемами під час свого президентства.

У той час офіс Байдена заявив, що він розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою.

У жовтні Байден завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку передміхурової залози. Однак це не було кінцем лікування.

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