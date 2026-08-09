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Метастазы в костях и сильная боль: состояние больного раком Байдена значительно ухудшилось

11:25 09.08.2026 Вс
2 мин
Сын Джо Байдена рассказал о состоянии экс-президента
aimg Татьяна Степанова
Метастазы в костях и сильная боль: состояние больного раком Байдена значительно ухудшилось Фото: бывший президент США Джо Байден (Getty Images)
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Состояние бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось. Рак простаты распространился на кости и другие части тела.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сын экс-президента США Хантер Байден рассказал в интервью BBC.

"Рак распространился, дал метастазы в кости и дальше. Это очень больно. И это во многих отношениях сильно ослабляет его. Но он все еще на ногах, он все еще занимается своими делами. И он так верит в эту страну", - рассказал Хантер Байден.

Он не уточнил, какие именно органы поражены, но назвал наблюдение за течением болезни "очень печальным".

При этом, по его словам, Джо Байден редко жалуется на самочувствие.

"Единственное, что я скажу о папе и его здоровье сейчас, - я хотел бы, чтобы он больше жаловался", - сказал Хантер Байден.

Сын бывшего президента отметил, что отец до сих пор остается центром их семьи, и назвал его лучшим отцом, мужем и дедушкой.

Рак Байдена

Напомним, в мае 2025 года тогда еще президент США Джо Байден объявил, что у него рак предстательной железы (простаты) на поздней стадии, который дал метастазы на кости.

Это, в свою очередь, вызвало волну беспокойства и новый раунд вопросов о здоровье Байдена и о том, сталкивался ли он с нераскрытыми или неизвестными медицинскими проблемами во время своего президентства.

В то время офис Байдена заявил, что рассматривает несколько вариантов лечения, чтобы обеспечить "эффективное управление" болезнью.

В октябре Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивной формы рака предстательной железы. Однако это не было концом лечения.

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