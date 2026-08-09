Метастазы в костях и сильная боль: состояние больного раком Байдена значительно ухудшилось

Как сообщает РБК-Украина , об этом сын экс-президента США Хантер Байден рассказал в интервью BBC .

"Рак распространился, дал метастазы в кости и дальше. Это очень больно. И это во многих отношениях сильно ослабляет его. Но он все еще на ногах, он все еще занимается своими делами. И он так верит в эту страну", - рассказал Хантер Байден.

Он не уточнил, какие именно органы поражены, но назвал наблюдение за течением болезни "очень печальным".

При этом, по его словам, Джо Байден редко жалуется на самочувствие.

"Единственное, что я скажу о папе и его здоровье сейчас, - я хотел бы, чтобы он больше жаловался", - сказал Хантер Байден.

Сын бывшего президента отметил, что отец до сих пор остается центром их семьи, и назвал его лучшим отцом, мужем и дедушкой.