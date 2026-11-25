Великі компанії йдуть у збиток: де ситуація критична

Як зазначається, за 9 місяців 2026 року майже кожна п'ята велика компанія, що подала фінансову звітність, була збитковою.

Із 9 532 компаній із виручкою понад 100 млн грн прибутковими були 7 692, або 81%. Рік тому цей показник становив 85%. Сукупний прибуток зріс лише на 4% - це значно нижче за рівень інфляції.

Найбільший збиток серед великих компаній зафіксував "АрселорМіттал Кривий Ріг" - 49,44 млрд грн. Далі йдуть "Укренерго" зі збитком 18,09 млрд грн та "Укрзалізниця" - 9,71 млрд грн.



Це саме ті три сектори, по яких Росія цього року завдавала найінтенсивніших ударів: металургія, енергетика та залізнична інфраструктура, вказує видання.

При цьому найглибша криза - у сталеливарній галузі: після ракетних ударів по доменних печах трьох великих підприємств на початку вересня близько 90% українських сталеплавильних потужностей опинилися в простої, а виплавка сталі впала на 78,5% у річному вимірі - до 131 тис. тонн.



"АрселорМіттал Кривий Ріг" із 11 жовтня перейшов у режим холодної консервації й, за наведеними даними, залишатиметься в ньому до завершення війни. "Метінвест" планує лише поступове відновлення "Запоріжсталі" та "Каметсталі" після того, як по підприємствах за три місяці було випущено 27 балістичних ракет.

Експорт падає, а логістика погіршується

"Галузь, яка ще торік забезпечувала понад 7% ВВП, із експортного двигуна перетворилася на джерело дефіциту на внутрішньому ринку. Будівельному сектору вже не вистачає близько 200 тис. тонн прокату на місяць", - пише видання.

До того ж криза металургії накладається на проблеми в інших секторах. За дев'ять місяців вантажні залізничні перевезення скоротилися на 18,6%, а дефіцит локомотивів та вагонів погіршує логістику.



У зовнішній торгівлі ситуація також різко погіршилася. Експорт товарів у III кварталі впав на 13% рік до року, а торговельний дефіцит у вересні досяг рекордних 7 млрд доларів. За прогнозом Raiffeisen Research, за підсумками року дефіцит торгівлі може сягнути 67 млрд доларів проти 47 млрд доларів у 2025-му.

Україна потребує зовнішньої допомоги

Уряд уже переглянув прогноз експорту товарів і послуг: замість очікуваного зростання на 3,1% тепер прогнозується падіння на 1,9% - до 52,9 млрд доларів. Паралельно погіршується і бюджетна ситуація: за січень-вересень доходи загального фонду держбюджету відстали від плану на 231,3 млрд грн, або на 8,5%.



"На цьому тлі Україна потребуватиме близько 52,6 млрд доларів зовнішнього фінансування у 2027 році, причому наразі підтверджено лише трохи більше 20 млрд доларів", - зауважує видання.

Економіка вже перейшла від слабкого зростання до скорочення. У III кварталі ВВП впав на 0,7% рік до року, а уряд знизив прогноз зростання на 2026 рік із 1,6% до 0,1%. На 2027-й прогноз також погіршено - з 1,3% до 0,4%. Raiffeisen Research очікує ще гірший сценарій - падіння ВВП на 0,6% у 2026 році, додають в IntelliNews.



Таким чином, російські удари вже б'ють не лише по окремих заводах чи електростанціях. Вони одночасно скорочують виробництво, експорт, вантажні перевезення, прибутки компаній і податкову базу - тобто саме ті джерела, з яких Україна фінансує оборону та утримує економіку під час війни, резюмується в матеріалі.