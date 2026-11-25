Российские удары по энергетике, промышленности, железной дороге и портовой инфраструктуре уже превращаются в системный экономический кризис для Украины. За 9 месяцев 2026 года почти каждая пятая крупная компания, подавшая финансовую отчетность, была убыточной, а самая плохая ситуация сложилась в металлургии, энергетике и транспорте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал IntelliNews.

Большие компании уходят в убыток: где ситуация критичная

Как отмечается, за 9 месяцев 2026 года почти каждая пятая большая компания, предоставившая финансовую отчетность, была убыточной.

Из 9532 компаний с выручкой свыше 100 млн грн прибыльными были 7692, или 81%. Год назад этот показатель составил 85%. Совокупная прибыль выросла всего на 4% - это значительно ниже уровня инфляции.

Наибольший убыток среди крупных компаний зафиксировал "АрселорМиттал Кривой Рог" - 49,44 млрд грн. Далее следуют "Укрэнерго" с убытком 18,09 млрд грн и "Укрзализныця" - 9,71 млрд грн.

Это именно те три сектора, по которым Россия в этом году наносила интенсивные удары: металлургия, энергетика и железнодорожная инфраструктура, указывает издание.

При этом самый глубокий кризис - в сталелитейной отрасли: после ракетных ударов по доменным печам трех крупных предприятий в начале сентября около 90% украинских сталеплавильных мощностей оказались в простое, а выплавка стали упала на 78,5% в годовом исчислении - до 131 тыс. тонн.

"АрселорМиттал Кривой Рог" с 11 октября перешел в режим холодной консервации и, по приведенным данным, будет оставаться в нем до завершения войны. "Метинвест" планирует лишь постепенное восстановление "Запорожстали" и "Каметстали" после того, как по предприятиям за три месяца было выпущено 27 баллистических ракет.

Экспорт падает, а логистика ухудшается

"Отрасль, которая еще в прошлом году обеспечивала более 7% ВВП, из экспортного двигателя превратилась в источник дефицита на внутреннем рынке. Строительному сектору уже не хватает около 200 тыс. тонн проката в месяц", - пишет издание.

К тому же, кризис металлургии накладывается на проблемы в других секторах. За девять месяцев грузовые железнодорожные перевозки сократились на 18,6%, а дефицит локомотивов и вагонов ухудшает логистику.

Во внешней торговле ситуация также резко ухудшилась. Экспорт товаров в III квартале упал на 13% год от года, а торговый дефицит в сентябре достиг рекордных 7 млрд долларов. По прогнозу Raiffeisen Research, по итогам года дефицит торговли может составить 67 млрд долларов против 47 млрд долларов в 2025-м.

Украина нуждается во внешней помощи

Правительство уже пересмотрело прогноз экспорта товаров и услуг: вместо ожидаемого роста на 3,1% теперь прогнозируется падение на 1,9% - до 52,9 млрд долларов. Параллельно ухудшается и бюджетная ситуация: за январь-сентябрь доходы общего фонда госбюджета отстали от плана на 231,3 млрд грн, или на 8,5%.

"На этом фоне Украине потребуется около 52,6 млрд долларов внешнего финансирования в 2027 году, причем подтверждено лишь чуть более 20 млрд долларов", - отмечает издание.

Экономика уже перешла от слабого роста к сокращению. В III квартале ВВП упал на 0,7% год к году, а правительство снизило прогноз роста на 2026 год с 1,6% до 0,1%. На 2027-й прогноз также ухудшился - с 1,3% до 0,4%. Raiffeisen Research ожидает еще худший сценарий - падение ВВП на 0,6% в 2026 году, добавляют в IntelliNews.

Таким образом, российские удары уже бьют не только по отдельным заводам или электростанциям. Они одновременно сокращают производство, экспорт, грузовые перевозки, доходы компаний и налоговую базу - то есть именно те источники, из которых Украина финансирует оборону и удерживает экономику во время войны, резюмируется в материале.