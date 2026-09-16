Металургія України на межі: "Метінвест" заявив про втрату "запасу міцності"

Українська металургія у критичній ситуації через удари РФ по підприємствах, блокаду портів, дорогу логістику, високі ціни на електроенергію та обмеження ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву операційного директора Групи "Метінвест" Олександра Мироненка в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Як наразі праціюють підприємтва "Метінвесту"

Запасу фінансової стійкості, який допоміг компаніям пройти перші роки війни, практично не залишилося.

"У 2022-2023 роках компанія мала запас міцності, створений у довоєнні роки. Сьогодні запасу міцності вже немає. Не тільки у нас, у жодної компанії. Без державної підтримки, без допомоги іноземних партнерів ми просто не випливемо", - каже Мироненко.



Як він розповів, з українських активів "Метінвесту" зараз працюють лише Центральний та Північний ГЗК, і ті - приблизно на 50% потужності.

Південний ГЗК простоює через закриття портів, Інгулецький ГЗК законсервований через високу вартість електроенергії. На тлі кризи компанія змушена готувати скорочення витрат і персоналу, передусім адміністративного.

"Запоріжсталь" і "Каметсталь" відновлюють після серпневих і вересневих атак. Через обстріли компанія втратила 13 людей, понад 40 були поранені. Строки повного відновлення виробництва поки невідомі.

Головні проблеми металургії

Криза, за словами Мироненка, вже вийшла за межі окремої компанії: без портів, доступної логістики, підтримки держави та партнерів українська металургія ризикує втратити значну частину виробничого потенціалу.



Однією з головних проблем галузі Мироненко називає блокаду портів. Без відновлення морського експорту навіть відбудовані підприємства не зможуть працювати на повну.

Лише з експорту залізорудної продукції через порти випало близько 1,5 млн тонн на місяць, каже він; крім того, після втрати власної сировинної бази компанія імпортує близько 250 тис. тонн коксівного вугілля щомісяця, а переорієнтація через Польщу та Констанцу підвищила логістику на 50-60%.

Через блокаду портів ЄС фактично залишився головним доступним зовнішнім ринком, але там діють квоти та CBAM - за словами Мироненка, квоти дозволяють експортувати лише близько половини від минулорічного обсягу. При цьому, всього за рік собівартість виробництва "Метінвесту" зросла приблизно на 30% - переважно через логістику та електроенергію.



Мироненко вважає, що держава має створити для промисловості механізми відновлення після російських ударів, подібні до тих, що діють для інших українських галузей.



"Якщо для енергетики є фонди, які передбачають певне фінансування на відновлення після ударів, то для металургів або для інших галузей таких фондів немає взагалі, і ніхто їх не обговорює", - каже він.

"Подібні фонди мають бути, тому що металургія - це велика експортоорієнтована галузь, яка завжди надійно сплачувала податки", - наголосив операційний директор Групи "Метінвест"