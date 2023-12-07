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Металлоискатели, рамки и полиция. МВД подготовило нововведения для школ

Украина, Четверг 07 декабря 2023 17:34
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Металлоискатели, рамки и полиция. МВД подготовило нововведения для школ Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министерство внутренних дел Украины начинает внедрение комплекса мероприятий для формирования безопасной образовательной среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, основой безопасной образовательной среды должен стать работник полиции, который будет нести службу в учебных заведениях и отвечать за безопасность детей.

"Специалистов будем отбирать по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Далее - специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам", - пояснил министр.

Он заявил, что пропускной режим в учебное заведение также требует усиления. Поэтому, по словам Клименко, в каждом учебном заведении будут установлены металлоискатели и рамки.

"Уже скоро стартуем с набором и отбором кандидатов. А пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны. Мы знаем, что делать дальше ради безопасности детей", - подчеркнул глава министерства.

Трагические ситуации в учебных заведениях

Напомним, мы сообщали, что вечером 6 декабря в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе (США) произошла стрельба. В результате чего погибли четыре человека, включая самого нападающего.

РБК-Украина также сообщало, что в Брянске школьница устроила стрельбу по учащимся гимназии.

Кроме того, в 2021 году на территории школы №11 в Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей.

Впоследствии правоохранители установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения. Девушка училась в этой школе до 4 класса.

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