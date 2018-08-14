Металлургические компании РФ потеряли за день более 3,1 млрд долларов, - Bloomberg

После слов экономического советника Путина по увеличению налогов для металлургов акции 14 компаний резко упали

В течение одного дня в минувшую пятницу, 10 августа, в Российской Федерации (РФ) металлургические компании потеряли более 3,1 млрд долларов. Это произошло после того, как экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний повысить налоги, передает Bloomberg.

Стало известно, что Белоусов написал письмо Путину, в котором назвал список из 14 компаний, которые "могли бы платить больше". По мнению экономического советника российского президента, благодаря таким мероприятиям в госбюджет могло бы дополнительно поступить 500 млрд рублей (7,5 млрд долларов).

После такого предложения, как показывает Bloomberg Billionaires Index, акции 14 компаний, упомянутых советником Путина, упали в цене. Потенциальные инвесторы отказались работать с несколькими из них.

Отмечается, что больше всего потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - около 832 млн долларов, что составляет 4% от его капитала.

Владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников потерял 446 млн долларов, владелец "Северстали" Алексей Мордашов - 444 млн долларов. Серьезный финансовый ущерб также постиг Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Владимира Потанина.

Напомним, как стало известно 9 августа 2018 года, в рамках новых санкций против Российской Федерации США могут прекратить дипломатические отношения с этой страной.