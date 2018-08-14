Металургійні компанії РФ втратили за день понад 3,1 млрд доларів, - Bloomberg

Після слів економічного радника Путіна щодо збільшення податків для металургів акції 14 компаній різко впали

Протягом одного дня у минулу п’ятницю, 10 серпня, у Російській Федерації (РФ) металургійні компанії втратили понад 3,1 млрд доларів. Це сталось після того, як економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Белоусов запропонував для найбільших металургійних і гірничодобувних компаній підвищити податки, передає Bloomberg.

Стало відомо, що Белоусов написав листа Путіну, в якому назвав список із 14 компаній, котрі "могли би платити більше". На думку економічного радника російського президента, завдяки таких заходам до держбюджету могло би додатково надійти 500 млрд рублів (7,5 млрд доларів).

Після такої пропозиції, як показує Bloomberg Billionaires Index, акції 14 компаній, згаданих радником Путіна, впали в ціні. Потенційні інвестори відмовилися працювати із декількома з них.

Зазначається, щ найбільше втратив власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін - близько 832 млн доларів, що становить 4% від його капіталу.

Власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашников втратив 446 млн доларів, власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов - 444 млн доларів. Серйозні фінансові збитки також спіткали Генадія Тимченка, Алішера Усманова, Романа Абрамовича і Володимира Потаніна.

Нагадаємо, як стало відомо 9 серпня 2018 року, у рамках нових санкцій проти Російської Федерації США можуть припинити дипломатичні відносини з цією країною.