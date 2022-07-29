Металурги просять Зеленського про допомогу: "найважча криза за всю історію"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист ОП "Укрметалургпром" до президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні ГМК переживає найтяжчий стан за всю історію незалежності України. Це спричинено високими логістичними витратами та стрімким зростанням тарифів на залізничні перевезення в Україні (+141% для руди/вугілля/коксу та +70% для чорних металів за останній рік), що роблять українську продукцію неконкурентоспроможною на міжнародному ринку. Тим часом ціни на продукцію ГМК у світі впали вже на третину і будуть знижуватися ще більше - що вводить український ГМК у найглибшу кризу за часів незалежності України", - наголошується у листі.

У "Укрметалургпромі" наголосили: підприємства ГМК наразі працюють у збиток і тільки заради того, щоб зберегти робочі місця. Але завантаженість металургійних комбінатів наразі - всього 15% від довоєнного рівня, а гірничо-збагачувальних комбінатів - на 25%. При тому, що ГМК є однією з ключових галузей економіки України.

"Галузь ГМК - це близько 10% ВВП України, 33% експорту України та ключове джерело валютної виручки - понад $22 млрд у 2021 р. На підприємствах ГМК зайнято понад 130 тис. осіб., а із суміжними галузями - близько 530 тис. робочих місць. Таким чином, підприємства ГМК та пов'язані з комплексом галузі забезпечують 9,4% фонду оплати праці в Україні", - вказують у "Укрметалургпромі".

В асоціації нагадали: ГМК - один із основних платників податків України: у 2021 р. податкові надходження від ГМК становили 95 млрд грн. Крім того, ГМК забезпечує 38% вантажоперевезень АТ "Укрзалізниця" та 37% у перевалці морських портів України, і споживає 19% електроенергії в Україні. Проте все це Україна може втратити - якщо держава не надасть галузі підтримку.

"Щоб уникнути катастрофічних наслідків кризи, потрібно реалізувати програму збереження виробничого потенціалу ГМК України у період війни. Вона має включати встановлення УЗ спецтарифів на перевезення сировини та готової продукції (-70% від поточного рівня) для металургійних та гірничо-збагачувальних комбінатів, зниження вартості електроенергії для підприємств ГМК шляхом продажу електроенергії "Енергоатому" по спеціальній ціні, а також тимчасово, на період війни - скасування ренти для залізорудної сировини та, надалі, зниження ренти для руд заліза шляхом вирахування від китайського індексу (Platts 62% Fe) логістики до Китаю", - вказано у листі.

Серед стимулів, які держава може застосувати до ГМК - скасування екологічних податків (CO - назавжди, оскільки такого податку немає у країнах ЄС; за викиди СО2, інші викиди у повітря, воду, утворення та зберігання відходів - на період війни +6 міс.), встановлення 0% імпортних мит на товарно-матеріальні цінності, виробництва яких немає в Україні, а також заміну зарплатних податків та зборів (ПДФО, ЄСВ) на єдиний соціальний податок 10%.

"Крім того, вкрай важливо включити українську металопродукцію та залізорудну продукцію у програму з експорту товарів з українських морських портів, щоб реалізувати накопичені залишки на складах та дозавантажити українські підприємства ГМК. Також, для пришвидшеного післявоєнного відновлення, доцільно дозволити підприємствам ГМК користуватися перевагами індустріальних парків з наданням усіх доступних пільг, що передбачені законодавством України. Це дозволить зберегти виробничий потенціал ГМК, вже найближчим часом відновити виробництво мінімум до 50% від довоєнного рівня, та втримати багатотисячні трудові колективи", - резюмували металурги.

Нагадаємо, раніше роботу повністю або частково припинили також ГМК групи "Метінвест". Зараз в Україні майже не лишилося працюючих ГМК, а виробництво впало на 75-85%.

Раніше про кризу у секторі ГМК заявили провідні економісти України: вони заявили, що експорт металопродукції критично впав, і надалі це буде критично тиснути на макроекономічний стан України, курсову стабільність гривні та на рівень безробіття у країні.