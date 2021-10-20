UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В "Металлисте" рассказали, сколько болельщиков посетило домашние матчи со дня возрождения ФК

Автор: Наталия Гурковская

С момента заявления Александра Ярославского о возрождении футбольного клуба "Металлист" 9 домашних матчей желто-синих посетили 316 620 болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФК "Металлист".

В среднем каждую игру нашей команды с трибун "Паучка" смотрели 35 180 человек.

На сегодня "Металлист" занимает первое место по посещаемости среди всех клубов Украины, в том числе и представителей УПЛ.

"Выражаем огромную благодарность харьковским болельщикам и приглашаем на грандиозный футбольный праздник, который состоится 23 и 24 октября на нашем стадионе по случаю открытия Академии футбола "Металлист", - говорится в сообщении.

В заявлении на сайте клуба также уточняется, что с 10 утра субботы и до позднего вечера воскресенья на территории комплекса пройдет масса праздничных активностей и мероприятий в режиме non-stop марафона.

Развлечения для детей и взрослых будут сопровождаться двухдневным фестивалем уличной еды.

В этот же день состоится поединок 15-го тура Первой лиги "Металлист" - "Подолье" (Хмельницкий). Начало игры в 18:45.

Как сообщалось, в Харькове продолжается реконструкция стадиона "Металлист", VIP-пристройки его Западной трибуны и прилегающей к нему территории, а также полей Академии футбола.

Читайте РБК-Украина в Google News
Металлист