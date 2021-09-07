ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Металлисте" рассказали о ходе реконструкции инфраструктуры клуба

Новина українською →
Харьков, Вторник 07 сентября 2021 18:41
В "Металлисте" рассказали о ходе реконструкции инфраструктуры клуба Фото: в "Металлисте" рассказали о ходе реконструкции инфраструктуры клуба (пресс-служба клуба)
Автор: Илона Свиридова

В Харькове продолжается реконструкция стадиона "Металлист", VIP-пристройки его Западной трибуны и прилегающей к нему территории, а также полей Академии футбола.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В частности, в фойе первого этажа пристройки уже укладывается напольная плитка, рабочие продолжают монтаж коммуникаций и отделку. На 3-м этаже пол застилают новым ковролином, а на 4-м - работы постепенно подходят к внутренней отделке помещений.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы в ложах SKYBOX стадиона "Металлист".

Возле трибун активно укладывают новую плитку и демонтируют очередной участок старой брусчатки. Также идет реконструкция комплекса полей Академии футбола "Металлист".

"На большом поле юные футболисты уже оценили качество газона последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems. Также идут последние приготовления перед запуском двух мини-футбольных площадок и производится укладка искусственного покрытия на верхних полях", - отмечают в клубе.

Отмечается также, что клуб прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков в ближайшем будущем провел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Металлист Харьков
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью