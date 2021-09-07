В "Металлисте" рассказали о ходе реконструкции инфраструктуры клуба

В Харькове продолжается реконструкция стадиона "Металлист", VIP-пристройки его Западной трибуны и прилегающей к нему территории, а также полей Академии футбола.

В частности, в фойе первого этажа пристройки уже укладывается напольная плитка, рабочие продолжают монтаж коммуникаций и отделку. На 3-м этаже пол застилают новым ковролином, а на 4-м - работы постепенно подходят к внутренней отделке помещений.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы в ложах SKYBOX стадиона "Металлист".

Возле трибун активно укладывают новую плитку и демонтируют очередной участок старой брусчатки. Также идет реконструкция комплекса полей Академии футбола "Металлист".

"На большом поле юные футболисты уже оценили качество газона последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems. Также идут последние приготовления перед запуском двух мини-футбольных площадок и производится укладка искусственного покрытия на верхних полях", - отмечают в клубе.

Отмечается также, что клуб прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков в ближайшем будущем провел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.