У "Металісті" розповіли, скільки вболівальників відвідало домашні матчі з дня відродження ФК

З моменту заяви Олександра Ярославського про відродження футбольного клубу "Металіст" 9 домашніх матчів жовто-синіх відвідали 316 620 уболівальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ФК "Металіст".
В середньому кожну гру нашої команди з трибун "Павучка" дивилися 35 180 осіб.
На сьогодні "Металіст" посідає перше місце за відвідуваністю серед усіх клубів України, в тому числі і представників УПЛ.
"Висловлюємо величезну подяку харківським уболівальникам і запрошуємо на грандіозне футбольне свято, яке відбудеться 23 і 24 жовтня на нашому стадіоні з нагоди відкриття Академії футболу "Металіст", - йдеться в повідомленні.
У заяві на сайті клубу також уточнюється, що з 10 ранку суботи і до пізнього вечора неділі на території комплексу пройде маса святкових активностей і заходів в режимі non-stop марафону.
Розваги для дітей та дорослих будуть супроводжуватися дводенним фестивалем вуличної їжі.
В цей же день відбудеться поєдинок 15-го туру Першої ліги "Металіст" - "Поділля" (Хмельницький). Початок гри о 18:45.
Як повідомлялося, в Харкові триває реконструкція стадіону "Металіст", VIP-прибудови його Західній трибуни і прилеглої до нього території, а також полів Академії футболу.