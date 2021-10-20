У "Металісті" розповіли, скільки вболівальників відвідало домашні матчі з дня відродження ФК

В середньому кожну гру нашої команди з трибун "Павучка" дивилися 35 180 осіб.

На сьогодні "Металіст" посідає перше місце за відвідуваністю серед усіх клубів України, в тому числі і представників УПЛ.

"Висловлюємо величезну подяку харківським уболівальникам і запрошуємо на грандіозне футбольне свято, яке відбудеться 23 і 24 жовтня на нашому стадіоні з нагоди відкриття Академії футболу "Металіст", - йдеться в повідомленні.

У заяві на сайті клубу також уточнюється, що з 10 ранку суботи і до пізнього вечора неділі на території комплексу пройде маса святкових активностей і заходів в режимі non-stop марафону.

Розваги для дітей та дорослих будуть супроводжуватися дводенним фестивалем вуличної їжі.

В цей же день відбудеться поєдинок 15-го туру Першої ліги "Металіст" - "Поділля" (Хмельницький). Початок гри о 18:45.