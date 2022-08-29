UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Металлист" не удержал победу над "Ингульцем" в Премьер-лиге

Фото: "Металлист" с "Ингульцем" разошлись миром (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Не выявили сильнейшего в рамках 2-го тура Премьер-лиги харьковский "Металлист" и петровский "Ингулец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Металлист" – "Ингулец" – 1:1

Голы: Коркишко, 6 (пенальти) – Клименко, 61

На первых минутах на поле более активными выглядели харьковчане. Настрой номинальных хозяев был вознагражден довольно быстро. Кучеренко потерял мяч на фланге и завалил Романюка в штрафной, а Коркишко уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Оправиться от быстрого пропущенного мяча "Ингулец" сумел не сразу. Игра перешла в инертное состояние, а "вернул" гостей в сознание голкипер "Металлиста" Рыбка. Вратарь замешкался с пасом и организовал момент для соперника, но Одарюк после скидки Ситало пробил неточно.

На старте второй половины команды обменялись возможностями. Сначала хавбек "Ингульца" Одарюк опасно пробил головой после флангового навеса – мяч пролетел над воротами. А потом Танковский отважился на дальний выстрел, но кипер вытащил сферу из угла.

На 60-й же минуте петровцы сумели сравнять счет. Это Клименко пробил со средней дистанции, а мяч от стойки влетел в сетку ворот Рыбки – 1:1! А через три минуты Ковалев мог вообще вывести "Ингулец" вперед, но голкипер "Металлиста" взял его удар со штрафного.

После этого эпизода на поле резко добавилось борьбы. "Металлист" бросился вперед, чтобы вырвать победу. В свою очередь петровцы сосредоточились на обороне собственных владений. Именно они и создали следующий самый опасный момент для... харьковчан. Ченбай срезал фланговый прострел в перекладину своих ворот!

Была еще возможность забить и у Пидлепенца. Но героя, который сделал бы решающий шаг к победе, в составе "Металлиста" в этот день не нашлось. Как следствие, харьковчане набрали 4 очка после двух стартовых туров, а "Ингулец" оформил первый пункт.

Напомним, что накануне "Динамо" разгромно уступило "Днепру-1" в рамках 2-го тура УПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МеталлистЧемпионат УкраиныУПЛ