"Металлист" не удержал победу над "Ингульцем" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Металлист" – "Ингулец" – 1:1

Голы: Коркишко, 6 (пенальти) – Клименко, 61

На первых минутах на поле более активными выглядели харьковчане. Настрой номинальных хозяев был вознагражден довольно быстро. Кучеренко потерял мяч на фланге и завалил Романюка в штрафной, а Коркишко уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Оправиться от быстрого пропущенного мяча "Ингулец" сумел не сразу. Игра перешла в инертное состояние, а "вернул" гостей в сознание голкипер "Металлиста" Рыбка. Вратарь замешкался с пасом и организовал момент для соперника, но Одарюк после скидки Ситало пробил неточно.

На старте второй половины команды обменялись возможностями. Сначала хавбек "Ингульца" Одарюк опасно пробил головой после флангового навеса – мяч пролетел над воротами. А потом Танковский отважился на дальний выстрел, но кипер вытащил сферу из угла.

На 60-й же минуте петровцы сумели сравнять счет. Это Клименко пробил со средней дистанции, а мяч от стойки влетел в сетку ворот Рыбки – 1:1! А через три минуты Ковалев мог вообще вывести "Ингулец" вперед, но голкипер "Металлиста" взял его удар со штрафного.

После этого эпизода на поле резко добавилось борьбы. "Металлист" бросился вперед, чтобы вырвать победу. В свою очередь петровцы сосредоточились на обороне собственных владений. Именно они и создали следующий самый опасный момент для... харьковчан. Ченбай срезал фланговый прострел в перекладину своих ворот!

Была еще возможность забить и у Пидлепенца. Но героя, который сделал бы решающий шаг к победе, в составе "Металлиста" в этот день не нашлось. Как следствие, харьковчане набрали 4 очка после двух стартовых туров, а "Ингулец" оформил первый пункт.