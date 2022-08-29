"Металіст" не втримав перемогу над "Інгульцем" у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Металіст" – "Інгулець" – 1:1

Голи: Коркішко, 6 (пенальті) – Клименко, 61

На перших хвилинах на полі активнішими виглядали харків'яни. Налаштування номінальних господарів було винагороджено доволі швидко. Кучеренко втратив м'яч на фланзі та завалив Романюка в штрафному майданчику, а Коркішко впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Оговтатися від швидкого пропущеного м'яча "Інгулець" зумів не відразу. Гра перейшла в інертний стан, а "повернув" гостей до тями голкіпер "Металіста" Рибка. Воротар забарився з пасом і організував момент для суперника, але Одарюк після скидки Сітала пробив геть неточно.

На старті другої половини команди обмінялися нагодами. Спершу хавбек "Інгульця" Одарюк небезпечно пробив головою після флангового навісу – м'яч пролетів над воротами. А згодом Танковський наважився на дальній постріл, але кіпер витягнув сферу з кута.

На 60-й же хвилині петровці зуміли зрівняти рахунок. Це Клименко пробив із середньої дистанції, а м'яч від стійку влетів у сітку воріт Рибки – 1:1! А за три хвилини Ковальов міг взагалі вивести "Інгулець" вперед, але голкіпер "Металіста" взяв його удар зі штрафного.

Після цього епізоду на полі різко побільшало боротьби. "Металіст" кинувся вперед, аби вирвати перемогу. Натомість петровці зосередилися на обороні власних володінь. Та саме вони й створили наступний небезпечний момент для... харків'ян. Ченбай зрізав фланговий простріл у поперечину своїх воріт!

Мав ще нагоду забити і Підлепенець. Та героя, який би зробив вирішальний крок до перемоги, в складі "Металіста" в цей день не знайшлося. Як наслідок, харків'яни набрали 4 очки після двох стартових турів, а "Інгулець" оформив перший пункт.