"Металлист" отпустил главного тренера в СК "Днепр-1"

Босс харьковчан разрешил перейти в "Днепр-1" главному тренеру Александру Кучеру. С ним в новую команду переедет группа исполнителей основы.

В свою очередь обязанности наставника "Металлиста" будет исполнять Александр Призетко. Новым спортивным директором клуб стал бывший защитник сборной Украины Василий Кобин, который в 2019-2021 гг. дважды тренировал "Минай".

Кроме того, "Металлист" объявил о подписании трех новичков. Ряды харьковчан пополнили Коркишко, Кныш и Бабенко. Еще ряд исполнителей пролонгировали контракты.

Уход Кучера запустит эффект домино в УПЛ. Теперь руководство СК "Днепр-1" должно объявить об увольнении Игора Йовичевича с должности главного тренера. После этого "Шахтер" объявит о его назначении на вакантное после отставки Де Дзерби место.