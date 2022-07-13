"Металіст" відпустив головного тренера в СК "Дніпро-1"

Бос харків'ян дозволив перейти в "Дніпро-1" головному тренеру Олександру Кучеру. З ним до нової команди переїде група виконавців основи.

Натомість обов'язки керманича "Металіста" виконуватиме Олександр Призетко. Новим спортивним директором клуб став колишній оборонець збірної України Василь Кобін, який у 2019-2021 рр. двічі тренував "Минай".

Окрім того, "Металіст" оголосив про підписання трьох новачків. Лави харків'ян поповнили Коркішко, Книш і Бабенко. Ще низка виконавців пролонгувала контракти.

Відхід Кучера запустить ефект доміно в УПЛ. Тепер керівництво СК "Дніпро-1" повинне оголосити про звільнення Ігора Йовічевіча з посади головного тренера. Після цього "Шахтар" оголосить про його призначення на вакантне після відставки Де Дзербі місце.