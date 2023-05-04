ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Металіст 1925" удесятьох втримав нічию з "Рухом" у Прем'єр-лізі

Новость на русском →
Київ, Четвер 04 травня 2023 15:05
"Металіст 1925" удесятьох втримав нічию з "Рухом" у Прем'єр-лізі Фото: Харків'яни та львів'яни завершили без голів (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Не виявили сильнішого в матчі 24-го туру чемпіонату України харківський "Металіст 1925" і львівський "Рух".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Металіст 1925" – "Рух" – 0:0

Вилучення: Є. Ткачук, 6 (пряма червона картка) – Холод, 87 (друга жовта картка)

Ключовий епізод зустрічі відбувся в дебюті. Зірка гостей Климчук вискочив на побачення з воротарем "Металіста 1925", а на підступах до штрафного майданчика його завалив Ткачук. Арбітр розцінив порушення правил як фол останньої надії, тож харків'яни опинилися в меншості.

У такій ситуації "Рух" прогнозовано захопив ініціативу. Ось Сидоренко парирував удар Таллеса зі штрафного. Далі Соломон-Отабор перевірив пильність воротаря низовим ударом. Згодом дальній удар того ж Таллеса кіпер перевів на кутовий.

Зі стартом другої половини ситуація на полі змінилася не надто. Львів'яни продовжили плести мережива атак, але до справді гольових моментів справа доходила вкрай рідко. Оборона "Металіста 1925" навіть у меншості діяла неймовірно злагоджено.

Не вдалося "Руху" використати і стандарти. Таллес в одному з епізодів пробив вище воріт із перспективного штрафного. Не змогли гості матеріалізувати бодай в один гол і понад десяток кутових. Зрештою, харків'яни відстояли нічию і набрали важливе очко в боротьбі за виживання.

Для "Металіста 1925" ця нічия стала вже 12-ю впродовж нинішнього сезону. Харків'яни набрали 27 очок і посідають 9-те місце в УПЛ. Натомість "Рух" залишився у зоні перехідних матчів, маючи в активі 21 пункт.

До слова, напередодні "Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" із голом-фантомом закарпатців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових