ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Металлист 1925" вдесятером удержал ничью с "Рухом" в Премьер-лиге

Новина українською →
Киев, Четверг 04 мая 2023 15:05
"Металлист 1925" вдесятером удержал ничью с "Рухом" в Премьер-лиге Фото: Харьковчане и львовяне завершили без голов (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Не выявили сильнейшего в матче 24-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" и львовский "Рух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Металлист 1925" – "Рух" – 0:0

Удаления: Ткачук, 6 (прямая красная карточка) – Холод, 87 (вторая желтая карточка)

Ключевой эпизод встречи состоялся в дебюте. Звезда гостей Климчук выскочил на свидание с вратарем "Металлиста 1925", а на подступах к штрафной его завалил Ткачук. Арбитр расценил нарушение правил как фол последней надежды, поэтому харьковчане оказались в меньшинстве.

В такой ситуации "Рух" прогнозируемо захватил инициативу. Вот Сидоренко парировал удар Таллеса со штрафного. Далее Соломон-Отабор проверил бдительность вратаря низовым ударом. Впоследствии дальний удар Таллеса кипер перевел на угловой.

Со стартом второй половины ситуация на поле изменилась не слишком. Львовяне продолжили плести кружева атак, но до действительно голевых моментов дело доходило крайне редко. Оборона "Металлиста 1925" даже в меньшинстве действовала невероятно слаженно.

Не удалось "Руху" использовать и стандарты. Таллес в одном из эпизодов пробил выше ворот из перспективного штрафного. Не смогли гости материализовать хотя бы в один гол и более десятка угловых. В конце концов харьковчане отстояли ничью и набрали важное очко в борьбе за выживание.

Для "Металлиста 1925" эта ничья стала уже 12-й в течение нынешнего сезона. Харьковчане набрали 27 очков и занимают 9-е место в УПЛ. "Рух" остался в зоне переходных матчей, имея в активе 21 пункт.

К слову, накануне "Шахтер" одержал победу над "Минаем" с голом-фантомом закарпатцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
650 оккупантов, 16 артсистем и 18 дронов. В Генштабе назвали потери РФ в Украине за сутки
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных