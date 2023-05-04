"Металлист 1925" вдесятером удержал ничью с "Рухом" в Премьер-лиге

Не выявили сильнейшего в матче 24-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" и львовский "Рух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Металлист 1925" – "Рух" – 0:0

Удаления: Ткачук, 6 (прямая красная карточка) – Холод, 87 (вторая желтая карточка)

Ключевой эпизод встречи состоялся в дебюте. Звезда гостей Климчук выскочил на свидание с вратарем "Металлиста 1925", а на подступах к штрафной его завалил Ткачук. Арбитр расценил нарушение правил как фол последней надежды, поэтому харьковчане оказались в меньшинстве.

В такой ситуации "Рух" прогнозируемо захватил инициативу. Вот Сидоренко парировал удар Таллеса со штрафного. Далее Соломон-Отабор проверил бдительность вратаря низовым ударом. Впоследствии дальний удар Таллеса кипер перевел на угловой.

Со стартом второй половины ситуация на поле изменилась не слишком. Львовяне продолжили плести кружева атак, но до действительно голевых моментов дело доходило крайне редко. Оборона "Металлиста 1925" даже в меньшинстве действовала невероятно слаженно.

Не удалось "Руху" использовать и стандарты. Таллес в одном из эпизодов пробил выше ворот из перспективного штрафного. Не смогли гости материализовать хотя бы в один гол и более десятка угловых. В конце концов харьковчане отстояли ничью и набрали важное очко в борьбе за выживание.

Для "Металлиста 1925" эта ничья стала уже 12-й в течение нынешнего сезона. Харьковчане набрали 27 очков и занимают 9-е место в УПЛ. "Рух" остался в зоне переходных матчей, имея в активе 21 пункт.