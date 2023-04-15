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"Металіст 1925" розділив очки з "Олександрією" у рамках Прем'єр-ліги

Фото: "Металіст 1925" зумів відібрати очки в "Олександрії" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився матч 21-го туру чемпіонату України між харківським "Металістом 1925" і "Олександрією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Металіст 1925" – "Олександрія" – 0:0

Із перших хвилин ініціативою заволодіти номінальні гості. Команда Руслана Ротаня постійно нагнітала небезпеку біля воріт харків'ян. Утім, до справді небезпечних моментів справа не доходила. Більшість атак завершилися без акцентованих ударів.

Справді гольова нагода в "Олександрії" виникла перед перервою. Це Калітвінцев головою скинув м'яч у центр карної зони на Ковальця. Хавбек, однак, невчасно підсковзнувся і пробив вище воріт. "Металіст 1925" відповів за кілька хвилин пострілом Бичека в поперечину з гострого кута.

Після перерви харків'яни вирівняли гру. Проте, моментів на полі не побільшало, а гра здебільшого точилася між двома штрафними майданчиками. Хіба що Кулаков на 56-й хвилині опинився з м'ячем у центрі карної зони, але пробив повз рамку воріт "Металіста 1925".

Далі гра заспокоїлася. Лише у фінальні хвилини команди згадали про атаки. Ось харків'янин Русин пробив метрів із 25-ти, та голкіпера "Олександрії" підстрахувала поперечина. Натомість чи то удар, чи то простріл Мустафаєва не встиг підправити у ворота "Металіста 1925" Мірошниченко.

Зрештою, матч завершився нульовою нічиєю. "Олександрія" залишилася на 5-й сходинці в турнірній таблиці (33 очки). Тим часом харків'яни піднялися на 9-те місце, набравши 22 пункти.

До слова, напередодні "Динамо" розписало нічию з "Рухом" у Львові.

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