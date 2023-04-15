RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Металлист 1925" поделил очки с "Александрией" в рамках Премьер-лиги

Фото: "Металлист 1925" сумел отобрать очки у "Александрии" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился матч 21-го тура чемпионата Украины между харьковским "Металлистом 1925" и "Александрией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Металлист 1925" – "Александрия" – 0:0

С первых минут инициативой завладеть номинальные гости. Команда Руслана Ротаня постоянно нагнетала опасность у ворот харьковчан. Впрочем, до опасных моментов дело не доходило. Большинство атак завершилось без акцентированных ударов.

Действительно, голевая возможность у "Александрии" возникла перед перерывом. Это Калитвинцев головой сбросил мяч в центр штрафной на Ковальца. Хавбек, однако, невовремя подскользнулся и пробил выше ворот. "Металлист 1925" ответил через несколько минут выстрелом Бычека в перекладину с острого угла.

После перерыва харьковчане выровняли игру. Однако моментов на поле не стало больше, а игра в основном шла между двумя штрафными площадками. Разве что Кулаков на 56-й минуте оказался с мячом в центре штрафной, но пробил мимо ворот "Металлиста 1925".

Дальше игра успокоилась. Только в финальные минуты команды вспомнили об атаках. Вот харьковчанин Русин пробил метров с 25-ти, но голкипера "Александрии" подстраховала перекладина. В свою очередь то ли удар, то ли прострел Мустафаева не успел подправить в ворота "Металлиста 1925" Мирошниченко.

В конце концов, матч завершился нулевой ничьей. "Александрия" осталась на 5-й строчке в турнирной таблице (33 очка). Тем временем харьковчане поднялись на 9-е место, набрав 22 пункта.

К слову, накануне "Динамо" расписало ничью с "Рухом" во Львове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныАлександрия