"Металіст 1925" набрав перші очки після призначення Скрипника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Металіст 1925" – ЛНЗ – 1:1

Голи: Юрченко, 86 (пенальті) – Рибалка, 75 (пенальті)

На стартовому відрізку команди обмінялися небезпечними моментами. Харків'янин Бичек під кутом вийшов на ударну позицію і пробив у ближній кут – сейв Пенькова. У відповідь Тілль в боротьбі головою пробив повз ворота після навісу Пасіча.

Новий обмін змарнованими нагодами стався перед перервою. "Металіст 1925" ледь не забив після стандарту – підступний постріл Гармаша голкіпер відбив перед собою, а Фарина на добиванні пробив повз дальню стійку. Натомість Яшарі після класної комбінації не поцілив у дев'ятку.

На 60-й хвилині господарі не використали ще один момент. Це Імереков після навісу Арі Моури головою відправив м'яч над воротами. А на 75-й хвилині досвідчений центрбек "привіз" одинадцятиметровий у ворота "Металіста 1925", коли підставив руку під відскок. До позначки підійшов Рибалка та впевнено реалізував пенальті.

Команда Віктора Скрипника кинулася вперед. Серія атак харківського колективу дали несподівані плоди, коли арбітр після втручання VAR призначив ще один 11-метровий – за гру рукою Рибалки. Одинадцятиметровий взявся виконувати Юрченко, і пробив ще переконливіше.

Фінальні хвилини команди провели на зустрічних курсах. Утім, цифри на табло так і не змінилися. ЛНЗ залишився на 9-й сходинці (24 очки). Натомість "Металіст 1925" іде на 13-й позиції (16 очок).