"Металлист 1925" набрал первые очки после назначения Скрипника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Металлист 1925" – ЛНЗ – 1:1

Голы: Юрченко, 86 (пенальти) – Рыбалка, 75 (пенальти)

На стартовом отрезке команды обменялись опасными моментами. Харьковчанин Бычек под углом вышел на ударную позицию и пробил в ближний угол – сэйв Пенькова. В ответ Тилль в борьбе головой пробил мимо ворот после навеса Пасича.

Новый обмен упущенными возможностями произошел перед перерывом. "Металлист 1925" едва не забил после стандарта – коварный выстрел Гармаша голкипер отбил перед собой, а Фарина на добивании пробил мимо дальней штанги. Яшари же после классной комбинации не попал в девятку.

На 60-й минуте хозяева не использовали еще один момент. Это Имереков после навеса Ари Моуры головой отправил мяч выше ворот. А на 75-й минуте опытный центрбек "привез" одиннадцатиметровый в ворота "Металлиста 1925", когда подставил руку под отскок. К отметке подошел Рыбалка и уверенно реализовал пенальти.

Команда Виктора Скрипника устремилась вперед. Серия атак харьковского коллектива принесла неожиданные плоды, когда арбитр после вмешательства VAR назначил еще один 11-метровый – за игру рукой Рыбалки. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Юрченко, и пробил еще более убедительно.

Финальные минуты команды провели на встречных курсах. Впрочем, цифры на табло так и не изменились. ЛНЗ остался на 9-й строчке (24 очка). "Металлист 1925" идет на 13-й позиции (16 очков).