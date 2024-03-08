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"Металлист 1925" набрал первые очки после назначения Скрипника

Киевская область, Пятница 08 марта 2024 17:33
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"Металлист 1925" набрал первые очки после назначения Скрипника Фото: Ари Моура не смог вырвать победу для "желто-синих" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Харьковский "Металлист" расписал ничью из ЛНЗ из Черкасс в 20-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Металлист 1925" – ЛНЗ – 1:1

Голы: Юрченко, 86 (пенальти) – Рыбалка, 75 (пенальти)

На стартовом отрезке команды обменялись опасными моментами. Харьковчанин Бычек под углом вышел на ударную позицию и пробил в ближний угол – сэйв Пенькова. В ответ Тилль в борьбе головой пробил мимо ворот после навеса Пасича.

Новый обмен упущенными возможностями произошел перед перерывом. "Металлист 1925" едва не забил после стандарта – коварный выстрел Гармаша голкипер отбил перед собой, а Фарина на добивании пробил мимо дальней штанги. Яшари же после классной комбинации не попал в девятку.

На 60-й минуте хозяева не использовали еще один момент. Это Имереков после навеса Ари Моуры головой отправил мяч выше ворот. А на 75-й минуте опытный центрбек "привез" одиннадцатиметровый в ворота "Металлиста 1925", когда подставил руку под отскок. К отметке подошел Рыбалка и уверенно реализовал пенальти.

Команда Виктора Скрипника устремилась вперед. Серия атак харьковского коллектива принесла неожиданные плоды, когда арбитр после вмешательства VAR назначил еще один 11-метровый – за игру рукой Рыбалки. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Юрченко, и пробил еще более убедительно.

Финальные минуты команды провели на встречных курсах. Впрочем, цифры на табло так и не изменились. ЛНЗ остался на 9-й строчке (24 очка). "Металлист 1925" идет на 13-й позиции (16 очков).

К слову, накануне "Динамо" упустило победу над "Вересом" на последней минуте.

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