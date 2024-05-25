"Металіст 1925" і "Минай" вилетіли до Першої ліги, "Верес" і "Оболонь" можуть врятуватися

Закарпатський "Минай" та харківський "Металіст 1925" програли в 30-му турі української Прем'єр-ліги та вилетіли з дивізіону. Рівненський "Верес" і київська "Оболонь" зіграють в плей-ауті за місця в еліті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 30-й тур

"Кривбас" – "Минай" – 3:0

Голи: Понєдєльнік, 38, Кузик, 42, Кожушко, 66

"Металіст 1925" – "Верес" – 1:2

Голи: Юрченко, 73 (пенальті) – Дахновський, 33, Гайдучик, 62

"Оболонь" – "Олександрія" – 0:3

Голи: Безерра, 24, 61, Ковалець, 49

Криворізький "Кривбас" поховав усі надії закарпатців під завісу першої половини. Спершу Понєдєльнік несподіваним ударом із-за меж штрафного впіймав Кемкіна. А потім Кузик замкнув дальню стійку після прострілу Соси. Добив же "Минай" Кожушко, який переграв кіпера та відправив м'яч у порожні ворота.

Команда Віктора Скрипника оформила виліт у номінально домашній зустрічі. "Верес" боровся за власне виживання і засмутив харків'ян до та після перерви. У першій половині Дахновський увійшов у штрафний та класно поклав лівою у дальній кут, а в другому таймі Гайдучик головою завершив затяжну атаку гостей. Гол Юрченка з пенальті вже нічого не змінив.

Розгрому зазнали "пивовари". У середині першої 45-хвилинки Безерра зіграв на випередження і відправив м'яч за лінію після передачі Ковальця. На старті другої ж останній відзначився сам – наодинці отримав м'яч, обіграв кіпера та пробив у порожні ворота. А потім Безерра вискочив віч-на-віч із воротарем і елегантно перекинув м'яч над ним.

Отже, "Минай" (25 очок) і "Металіст 1925" (23) розпочнуть новий сезон у Першій лізі. Натомість "Верес" (28 пунктів) і "Оболонь" (26) зіграють перехідні матчі проти кам'янець-подільського "Епіцентра" та київського "Лівого берега" відповідно.