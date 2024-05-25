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УПЛ: "Дніпро-1" та "Полісся" пробилися в Лігу конференцій

Субота 25 травня 2024 17:28
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УПЛ: "Дніпро-1" та "Полісся" пробилися в Лігу конференцій Фото: Луїфер доклався до перемоги над "гірниками" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" та "Дніпро-1" завдяки перемогам у 30-му турі української Прем'єр-ліги над донецьким "Шахтарем" і одеським "Чорноморцем" відповідно завоювали путівки до Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 30-й тур

"Полісся" – "Шахтар" – 2:0

Голи: Педрінью, 27 (автогол), Луїфер, 29

"Рух" – "Динамо" – 1:2

Голи: Дідик, 63 – Діалло, 52, Царенко, 77

"Чорноморець" – "Дніпро-1" – 0:2

Голи: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

"Поліські вовки" приголомшили чемпіона двома голами в середині першої половини. Спершу Педрінью в боротьбі з опонентом зрізав м'яч у власні ворота після кутового. А потім Луїфер у два дотики розібрався з Твардовським після передачі Михайліченка в швидкій атаці житомирян.

Натомість у Львові головні події сталися після перерви. Київське "Динамо" відкрило рахунок завдяки стандарту – Діалло на ближній стійці головою замкнув навіс Андрієвського з кутового. "Рух" відігрався зусиллями Дідика, який зіграв на добиванні після сейву Нещерета. Та Царенко на 77-й хвилині вирвав для столичного гранда перемогу, зреагувавши на відскок від стійки після пострілу Дубінчака.

Нарешті "спортклубівці" забили по м'ячу до та після перерви. На доданій арбітром хвилині до першої половини Очеретько головою завершив затяжну атаку "Дніпра-1". У другому ж таймі Третьяков хрестоматійно змістився з флангу в центр і класно пробив прямісінько в кут воріт "моряків".

Отже, "Дніпро-1" фінішував на 4-й сходинці (52 очки). Тим часом "Полісся" в дебютний сезон посіло 5-те місце (50 пунктів). Обидві команди зіграють в кваліфікації третього за рангом єврокубка. Натомість "Рух" опинився на 6-й позиції (49 балів).

До слова, харківський "Металіст 1925" вилетів із Прем'єр-ліги після поразки "Вересу".

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