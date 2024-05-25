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"Металлист 1925" и "Минай" вылетели в Первую лигу, "Верес" и "Оболонь" могут спастись

Суббота 25 мая 2024 17:37
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"Металлист 1925" и "Минай" вылетели в Первую лигу, "Верес" и "Оболонь" могут спастись Фото: Харьковчане не остановили "Верес" (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорцив

Закарпатский "Минай" и харьковский "Металлист 1925" проиграли в 30-м туре украинской Премьер-лиги и вылетели из дивизиона. Ровенский "Верес" и киевская "Оболонь" сыграют в плей-ауте за места в элите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

"Кривбасс" – "Минай" – 3:0

Голы: Понедельник, 38, Кузык, 42, Кожушко, 66

"Металлист 1925" – "Верес" – 1:2

Голы: Юрченко, 73 (пенальти) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62

"Оболонь" – "Александрия" – 0:3

Голы: Безерра, 24, 61, Ковалец, 49

Криворожский "Кривбасс" похоронил все надежды закарпатцев под занавес первой половины. Сначала Понедельник неожиданным ударом из-за пределов штрафной поймал Кемкина. А потом Кузык замкнул дальнюю штангу после прострела Сосы. Добил же "Минай" Кожушко, обыгравший кипера и отправивший мяч в пустые ворота.

Команда Виктора Скрипника оформила вылет в номинально домашней встрече. "Верес" боролся за собственное выживание и огорчил харьковчан до и после перерыва. В первой половине Дахновский вошел в штрафную и классно уложил левой в дальний угол, а во втором тайме Гайдучик головой завершил затяжную атаку гостей. Гол Юрченко с пенальти уже ничего не изменил.

Разгром потерпели "пивовары". В середине первой 45-минутки Безерра сыграл на опережение и отправил мяч за линию после передачи Ковальца. На старте же второй последний отличился сам – наедине получил мяч, обыграл кипера и пробил в пустые ворота. А потом Безерра выскочил один на один с вратарем и элегантно перебросил мяч над ним.

Итак, "Минай" (25 очков) и "Металлист 1925" (23) начнут новый сезон в Первой лиге. В свою очередь "Верес" (28 пунктов) и "Оболонь" (26) сыграют переходные матчи против каменец-подольского "Эпицентра" и киевского "Левого берега" соответственно.

&quot;Металлист 1925&quot; и &quot;Минай&quot; вылетели в Первую лигу, &quot;Верес&quot; и &quot;Оболонь&quot; могут спастись

К слову, житомирское "Полесье" завоевало путевку в Лигу конференций в дебютный сезон.

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