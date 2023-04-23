"Металіст 1925" у гостях розгромив "Львів"

Зазначимо, що це перша перемога "Металісту 1925" у 2023 році. Харків’яни забили по одному голу у кожному з таймів. На 26 хвилині гол забив Бичек, а на 84 - Капінус.

Після цієї перемоги "Металіст 1925" піднявся на дев’яте місце у турнірній таблиці, маючи в активі 25 очок. "Львів" так і залишився на останній позиції, набравши у 22-х матчах 13 очок.

Нагадаємо, вчора "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" у Класичному протистоянні УПЛ. Рахунок був 1:1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.