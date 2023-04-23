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"Металлист 1925" в гостях разгромил "Львов"

Фото: "Металлист 1925" в гостях разгромил "Львов" (facebook.com/upl.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

"Металлист 1925" обыграл "Львов" в гостевом матче 22-го тура УПЛ со счетом 2:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Отметим, что это первая победа "Металлиста 1925 года" в 2023 году. Харьковчане забили по одному голу в каждом из таймов. На 26 минуте гол забил Бычек, а на 84 - Капинус.

После этой победы "Металлист 1925" поднялся на девятое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. "Львов" так и остался на последней позиции, набрав в 22 матчах 13 очков.

Напомним, вчера "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" в Классическом противостоянии УПЛ. Счет был 1:1.

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ФутболМеталлистЛьвов