Meta зняла обмеження щодо акаунтів Трампа у Facebook та Instagram

Meta зняла обмеження з облікових записів екс-президента Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Це пов'язано з наближенням президентських виборів у США в листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Окрім платформ Meta, інші великі соціальні медіа забанили Трампа через його онлайн-активність навколо атаки 6 січня, включаючи Twitter (тепер X), Snapchat і YouTube.
Колишньому президенту дозволили повернутися на X минулого року за рішенням Ілона Маска, який купив компанію в 2022 році, хоча колишній президент ще не написав у Twitter.
Трамп повернувся на YouTube у березні 2023 року. Він як і раніше заблокований у Snapchat. Своєю чергою, Трамп заснував власну соціальну мережу Truth Social на початку 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.