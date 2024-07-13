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Meta зняла обмеження щодо акаунтів Трампа у Facebook та Instagram

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Meta зняла обмеження з облікових записів екс-президента Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Це пов'язано з наближенням президентських виборів у США в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що відомо про інші соцмережі Трампа

Окрім платформ Meta, інші великі соціальні медіа забанили Трампа через його онлайн-активність навколо атаки 6 січня, включаючи Twitter (тепер X), Snapchat і YouTube.

Колишньому президенту дозволили повернутися на X минулого року за рішенням Ілона Маска, який купив компанію в 2022 році, хоча колишній президент ще не написав у Twitter.

Трамп повернувся на YouTube у березні 2023 року. Він як і раніше заблокований у Snapchat. Своєю чергою, Трамп заснував власну соціальну мережу Truth Social на початку 2022 року.

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