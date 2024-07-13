Meta сняла ограничения по аккаунтам Трампа в Facebook и Instagram

Meta сняла ограничения с учетных записей экс-президента Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Это связано с приближением президентских выборов в США в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, Трампу разрешили вернуться в соцсети в 2023 году с ограничениями после запрета из-за его поведения в Интернете во время захвата Капитолия 6 января.

"Оценивая нашу ответственность разрешить политическое самовыражение, мы считаем, что американский народ должен иметь возможность выслушать кандидатов в президенты на той же основе", - написано в блоге Meta.

В результате, по информации Meta, учетные записи Трампа больше не будут подлежать повышенным штрафам за приостановки, которые, по данным Meta, были созданы в ответ на "экстремальные и чрезвычайные обстоятельства" и "не нуждались в развертывании".

"Все кандидаты в президенты США остаются подчиненными тем же стандартам сообщества, что и все пользователи Facebook и Instagram, включая политику, направленную на предотвращение высказываний ненависти и подстрекательства к насилию", - говорится в заявлении компании.

После своего возвращения в соцсети Meta, Трамп в основном делился информацией о предвыборной кампании и мемами в своих аккаунтах.

Критики Трампа и защитники онлайн-безопасности выразили обеспокоенность тем, что возвращение Трампа может привести к росту дезинформации и подстрекательству к насилию, как это было видно во время событий, связанных с Капитолием, которые и вызвали первоначальный запрет.

У Байдена осудили решение Meta, заявив, что это "жадное, безрассудное решение", которое является "прямым нападением на нашу безопасность и нашу демократию".

"Восстановление его доступа - это все равно, что передать ключи от машины тому, кто, как вы знаете, загонит вашу машину в толпу и со скалы", - сказал спикер президентской кампании Байдена Чарльз Кречмер Лютвак.