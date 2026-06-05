Meta запускає ШІ для блогерів: що зміниться у створенні контенту

Як працює новий ШІ-помічник для Facebook?

Новий віртуальний асистент допомагає авторам контенту позбутися необхідності щодня аналізувати складні графіки та цифрові панелі у творчій студії. Користувачі можуть ставити прямі запитання системі та отримувати миттєві індивідуальні рекомендації щодо оптимізації сторінки.

Головні можливості нового асистента:

Швидкі відповіді. Блогери можуть дізнатися у чат-бота, коли саме краще публікувати дописи або про що найчастіше пишуть підписники у коментарях.

Глибокий аналіз аудиторії. Алгоритм аналізує зміни структури підписників за певний проміжок часу та пропонує конкретні кроки для покращення охоплень.

Генерування ідей. Система відстежує актуальні культурні події та популярні аудіодоріжки, пропонуючи готові теми для створення нових публікацій.

Наразі розгортання нової функції розпочалося для обмеженого кола авторів у США, Канаді та Індії. У майбутньому Meta планує розширити географію доступності інструменту та додати нові аналітичні можливості.

ШІ допомагає креаторам шукати ідеї для контенту (скриншот: Meta)

Чому Meta намагається замінити ChatGPT?

Запуск вбудованого ШІ-помічника є частиною глобальної стратегії Meta у боротьбі за лідерство з TikTok та YouTube. Заохочуючи авторів частіше створювати контент за допомогою готових ідей, Facebook прагне суттєво підвищити загальну активність і залученість користувачів.

Крім того, наявність зручного інструментарію програми нівелює потребу блогерів у звертанні до сторонніх сервісів, зокрема ChatGPT, під час брейнштормінгу. Це дозволяє утримувати творців контенту виключно всередині цифрової інфраструктури компанії.

З кожною взаємодією ШІ дізнається , над чим працює креатор і відповідно адаптує свої рекомендації (скриншот: Meta)

Синхронізація та автоматичний дубляж: масштабне оновлення Reels

Одночасно із запуском асистента Meta суттєво розширила перелік мов для автоматичного ШІ-перекладу відео. До списку додалися арабська, французька, тайська, в'єтнамська та індонезійська мови.

Унікальність технології полягає у тому, що під час автоматичного перекладу коротких роликів Reels система повністю зберігає оригінальний голос, інтонацію та унікальне звучання автора.

Для досягнення максимальної природності розробники додали спеціальну функцію синхронізації губ (lip-sync). Алгоритм автоматично підлаштовує міміку та рухи губ блогера на відео під звукову доріжку перекладеної мови.

За даними компанії, наразі понад 500 мільйонів користувачів Facebook щотижня переглядають відео, перекладені за допомогою ШІ.