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Meta запретила публично желать смерти президентам

Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta приняла решение сузить политику модерации контента для украинских пользователей. Запретила публично желать смерти президенту Российской Федерации Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сейчас мы сужаем фокус, чтобы четко указать в руководстве, что это никогда не должно интерпретироваться как потакание насилию против русских в целом. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства... Итак, чтобы устранить любую двусмысленность в отношении нашей позиции, мы еще больше сужаем наши указания, чтобы четко указать, что мы не позволяем призывы к убийству главы государства на наших платформах”,- заявил президент Meta Global Affairs Ник Клег.

Компания также заявила, что выступает просто русофобии, призывов к геноциду, этническим чисткам и другой дискриминации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Российской Федерации все же начали блокировать фотоблог Instagram.

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