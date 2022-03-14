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Meta заборонила публічно бажати смерті президентам

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta прийняла рішення звузити політику модерації контенту для українських користувачів. Заборонила публічно бажати смерті президенту Російської Федерації Володимиру Путіну й Олександру Лукашенку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

“Зараз ми звужуємо фокус, щоб чітко вказати в посібнику, що це ніколи не повинно інтерпретуватися як потурання насильству проти росіян загалом. Ми також не дозволяємо заклики до вбивства глави держави… Отже, щоб усунути будь-яке двозначність щодо нашої позиції, ми ще більше звужуємо наші вказівки, щоб чітко вказати, що ми не дозволяємо заклики до вбивства глави держави на наших платформах”,- заявив президент Meta Global Affairs Нік Клег.

Компанія також заявила, що виступає просто русофобії, закликів до геноциду, етнічних чисток та іншої дискримінації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Російській Федерації все ж почали блокувати фотоблог Instagram.

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